Basket Serie C femminile. D’Avino Consulting, che fatica contro Busto

Vittoria per 61-57 per le lariane

Domenica 26 aprile gara 1 di play-off contro Rezzato

MALGRATE – Un’affaticata D’Avino Cunsulting Lecco fatica non poco ad avere ragione della Nupi Busto Arsizio, fanalino di coda del campionato e già retrocesso. Le lecchesi vincono il match di sole quattro lunghezze (61-57).

Un primo quarto da 23-9 farebbe pensare alla classica galoppata solitaria, ma Busto dimostra fin dalla seconda frazione di non essere venuta in gita, rimonta e ha solo quattro punti da recuperare a metà tempo (30-26).

La ripresa avanza sul filo dell’equilibrio. Busto resta sempre in scia, ma le blucelesti non permettono alle ospiti di avvicinarsi abbastanza per mettere il naso avanti e chiusono il match senza troppi patemi.

“La partita in sé non credo meriti un gran commento. Si poteva e doveva approcciare in maniera diversa, ma tant’è – dichiara coach Valentina Canali – ora dobbiamo raccogliere tutte le nostre energie positive e incanalarle in quello che ritengo vada vissuto come un premio a quanto fatto. Ci siamo guadagnate una posizione eccellente nella griglia play off, con fatica, impegno e merito, pur con qualche fisiologico passaggio meno convincente di altri. Ora non c’è che da godersela, stare unite e dare il meglio che si ha per onorare il nostro valore e divertirsi il più possibile”.

I play-off per salire in serie B inizieranno domenica 26 aprile a Malgrate, avversario il Basket Più Rezzato. Palla a due alle 18.

D’AVINO CONSULTING LECCO – NUPI BUSTO ARSIZIO 61-57

PARZIALI: 23-9; 30-26; 43-36

LECCO: M. Aondio 4, Capaldo 2, G. Galli 6, Ratti 3, Scola 2, Oggioni 5, Rota 8, Cincotto 17, S. Galli 5, Fumeo 1, Levi 5, Capellini 3. All.: Canali.