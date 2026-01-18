Basket Serie C femminile. D’Avino Consulting, espugnata Sondrio

Gran vittoria per 39-44

Ottima prova di Bassani, 10 punti per lei

SONDRIO – Al termine di una gara molto tesa la D’Avino Consulting Lecco espugna il campo della Sportiva Sondrio, iniziando il girone di ritorno nella maniera migliore.

Il primo quarto è in equilibrio, ma nel secondo sono le blucelesti le prime a scavare un piccolo vantaggio, arrivando anche alla doppia cifra di margine.

La reazione di Sondrio non di fa attendere e, dopo un terzo quarto in scia, le valtellinesi arrivano sino a un possesso pieno di svantaggio (33-36) con ancora sette minuti da giocare.

Nel momento decisivo è però Silvia Bassani – 10 punti per lei – a caricarsi le compagne sulle spalle e guidarle verso la vittoria (39-44).

“Sono molto contenta per le ragazze e per la società, volevamo fortemente questa vittoria, la prima per LBW su un campo storicamente “inaccessibile” – dichiara coach Valentina Canali – le ragazze sicuramente ambivano a riscattarsi dalla prestazione opaca di Busto Arsizio. Abbiamo giocato una partita di cuore, di resilienza, forse non la più bella da un punto di vista del gioco ma le brave avversarie ci hanno reso la vita molto dura.”

PARZIALI: 111-14; 19-27; 29-36

LECCO: Bassani 10, V. Aondio 4, M. Aondio 2, Capaldo, Scola 2, Oggioni 4, Oddo, Rota 2, Cincotto 5, S. Galli 2, Levi 4, Capellini 9. All.: Canali.