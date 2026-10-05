Basket Serie C femminile. D’Avino Consulting, falsa partenza

Lecchesi sconfitte da Sondrio (49-53)

Miglior marcatrice Germani a quota 14 punti

MALGRATE – Inizia col passo sbagliato il campionato di Serie C femminile per la D’Avino Consulting Lecco. Le ragazze di coach Valentina Canali hanno perso la sfida interna contro la Sportiva Sondrio.

L’inizio di gara farebbe pensare a una facile vittoria lecchese (12-4), ma così non sarà. Sondrio si rimette in partita tra il primo e il secondo quarto e all’intervallo va negli spogliatoi con otto lunghezze di vantaggio (28-36).

La formazione di casa riprende il possesso della partita grazie a due triple consecutive di Sara Galli (46-44), a cui Sondrio risponderà con un parziale di sette punti consecutivi.

La tripla di Germani – miglior marcatrice lecchese a quota 14 punti – riporta le lariane sotto di un solo possesso, ma le ragazze di coach Canali non troveranno il canestro del pareggio, perdendo alla fine di quattro punti (49-53).

D’AVINO CONSULTING LECCO – SPORTIVA SONDRIO 49-53

PARZIALI: 16-16, 28-36, 36-41

LECCO: Bassani 6, M. Aondio, Germani 14, Ratti, Scola 8, Panighetti 4, Oggioni 4, S. Galli 9, Levi 2, Capellini 2. All.: Canali.