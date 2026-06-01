Basket Serie C femminile. D’Avino Consulting, fine della corsa

Lecchesi sconfitte 50-54 dalla Di. Po.

Inutile la prova da 22 punti di Bassani

MALGRATE– Non basta la prova di un’indomita Silvia Bassani – 22 punti! – per regalare la vittoria nella terza e decisiva gara di semifinale play-off alla D’Avino Consulting Lecco. La strada verso la Serie B delle ragazze di coach Valentina Canali si interrompe contro la Di.Po. Vimercate.

Senza l’infortunata Cincotto la formazione bluceleste tiene botta il primo quarto (14-17) e approfitta di una difesa d’acciaio nella seconda frazione – solo sei punti subiti! – per prendere il comando della partita e andare negli spogliatoi in vantaggio (28-23).

La D’Avino Consulting arriva a sfiorare la doppia cifra di vantaggio (32-23), Vimercate risponde con otto punti consecutivi, rimettendosi in pista.

Nel concitato finale Capellini è l’ultima ad arrendersi. Il suo libero vale il meno uno (50-51), una fortunosa tripla di Gastoldi, di tabella, chiude i giochi e fissa il punteggio sul 50-54 finale.

“Oggi fa molto male commentare. Ci abbiamo provato, non è bastato. Abbiamo commesso errori che Vimercate ha punito con estrema caparbietà e “fame”, meritando il successo, a loro faccio i complimenti – dichiara coach Canali – Abbiamo sciupato un +9 nel terzo quarto e poi, in una partita punto a punto, gli episodi non hanno girato a nostro favore. Le assenze e le cattive condizioni fisiche di alcune giocatrici hanno sicuramente pesato, ma so che le ragazze ci hanno provato con tutto ciò che avevano”.

D’AVINO CONSULTING LECCO – DI.PO. VIMERCATE 50-54

PARZIALI: 14-17; 28-23; 35-37

LECCO: Bassani 22, V. Aondio 6, M. Aondio 1, Ratti, Scola 2, Oggioni 1, Oddo 1, Rota, Galli 5, Fumeo, Levi, Capelliini 12. All.: Canali.