Basket Serie C femminile. D’Avino Consulting Lecco, buona la prima!

Battuta Vimercate in gara 1 (56-46)

La seconda sfida si giocherà sabato 23 maggio in trasferta

MALGRATE – Inizia con una vittoria la semifinale play-off per la D’Avino Consulting Lecco. Le cestiste allenate da coach Valentina Canali hanno respinto l’assalto della Di.Po. Vimercate e si giocheranno il passaggio del turno nella seconda gara della serie, sabato 23 maggio alle 21 in casa delle brianzole.

Nel primo quarto le mani delle giocatrici di entrambe le squadre sono piuttosto fredde (11-9), nel secondo si scaldano solo quelle delle blucelesti, in grado di andare negli spogliatoi a metà gara con quasi dieci punti di vantaggio (34-25).

La difesa della Lecco Basket Women si dimostra di puro acciaio anche nella ripresa. Le lariane lasciano la miseria di otto punti nel terzo quarto alle ospiti e non permettono mai loro di rientrare, vincendo col punteggio di 56-46.

Miglior marcatrice Galli con 12 punti.

“Sono ovviamente contenta del risultato e di aver iniziato la serie col piede giusto, ma più di tutto sono contenta per la solidità e la maturità che le ragazze hanno messo in campo – dichiara coach Canali – ora testa bassa e lavorare, non abbiamo ancora ottenuto niente e bisogna prepararsi al meglio per gara 2, che sarà una battaglia durissima.

D’AVINO CONSULTING LECCO – DI.PO. VIMERCATE 56-46

PARZIALI: 11-9; 34-25; 43-33

LECCO: Bassani 7, V.Aondio 4, M.Aondio ne, Capaldo, Scola 3, Oggioni 2, Oddo 7, Rota 4, Cincotto 8, S.Galli 12, Levi, Capellini 9. All.: Canali.