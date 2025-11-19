Basket Serie C femminile. D’Avino Consulting Lecco inarrestabile

Settima vittoria consecutiva per le lariane

Lecchesi ancora imbattute nella stagione regolare

MALGRATE – La D’Avino Consulting Lecco si sta dimostrando un vero e proprio rullo compressore. Con la larghissima vittoria ottenuta domenica in casa contro Ortofrutta Negrelli Farnese (73-47) le ragazze di coach Valentina Canali hanno ottenuto la settima vittoria consecutiva in altrettante partite giocate.

Farnese prova la partenza sprint (5-9) ma è solo un abbaglio. In un attimo la D’Avino Consulting prende il comando delle operazioni e la testa della partita, andando al riposo di metà match con un rassicurante vantaggio (37-26).

Per tutto il terzo quarto il vantaggio bluceleste si mantiene attorno alla doppia cifra, prima di esplodere con una roboante ultima frazione a cui le lecchesi lasciano alle ospiti la miseria di cinque punti segnati, a fronte dei diciannove lariani (73-47)

“Era importante vincere davanti al nostro pubblico, e così è stato – dichiara coach Canali – un buon primo quarto ha incanalato la partita, chiusa definitivamente con un quarto periodo di sostanza, mentre le due frazioni centrali sono state vinte di misura. Non riusciamo ad avere la sicurezza e il cinismo giusti, produciamo anche tanto, ma concretizzando sempre meno del dovuto”.

D’AVINO CONSULTING LECCO – ORTOFRUTTA NEGRELLI FARNESE 73-47

PARZIALI: 21-12; 37-26; 54-42

LECCO: LBW: Bassani 14, V.Aondio, M.Aondio 4, Capaldo 6, G.Galli 3, Scola 8, Rota 8, Cincotto 3, S.Galli 10, Fumeo, Levi 4, Capellini 13. All.: Canali.