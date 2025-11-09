Basket Serie C femminile. D’Avino Consulting Lecco inarrestabile!

Sesta vittoria in altrettante partite

Tornata in campo Camilla Levi, a un anno dall’infortunio

VILLAGUARDIA – Sul campo del G.S. Villaguardia arriva l’ennesima vittoria per la D’Avino Consulting Lecco, la sesta consecutiva. Le ragazze di coach Valentina Canali sono prime e imbattute.

L’inizio di gara è soprendentemente fiacco per le blucelesti e le comasche ne approfittano per doppiarle alla fine del primo quarto (16-8). La reazione della capolista arriva immediatamente, serrando la difesa e infilando un parziale di 2-12 che permette alle lecchesi di mettere il naso avanti, andando negli spogliatoi con un rassicurante vantaggio (23-28).

La D’Avino Consulting dà la spallata finale a Villaguardia all’inizio della terza frazione. Dopo cinque minuti le lecchesi hanno già un vantaggio in doppia cifra (28-41) e possono condurre il match in tranquillità fino al 42-59 finale.

Nota positiva il rientro della valtellinese Camilla Levi a un anno dall’infortunio al ginocchio. Due punti per lei all’esordio.

“Abbiamo fatto tantissima fatica, soprattutto nel primo quarto, non riuscivamo a trovare la via del canestro in nessun modo e in difesa eravamo veramente troppo morbide – dichiara coach Canali – nel secondo quarto abbiamo cambiato atteggiamento in difesa e questo ci ha permesso di recuperare e mettere la testa avanti. La seconda parte di gara è stata sicuramente migliore anche se abbiamo continuato a litigare col canestro”

G.S. VILLAGUARDIA – D’AVINO CONSULTING LECCO 42-59

PARZIALI: 16-8; 23-28; 36-48

LECCO: Bassani 7, V. Aondio 8, M. Aondio 14, G.Galli, Ratti 1, Scola 7, Rota 4, Cincotto 2, S.Galli 5, Fumeo, Levi 2, Capellini 9. All.: Canali.