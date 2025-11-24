Basket Serie C femminile. D’Avino Consulting Lecco, ottava meraviglia

Nessun problema con la Vertematese (61-30)

Sedici punti per Capellini, miglior marcatrice del match

MALGRATE – Continua a volare la D’Avino Consulting Lecco, prima e imbattuta nel campionato di Serie C femminile.

La resistenza proposta domenica scorsa dalla Vertematese si è rivelata ben poca cosa rispetto alla forza della corazzata bluceleste. Le lariane hanno chiuso la partita già al termine di un primo quarto assolutamente dominato (22-4).

Col passare dei minuti il divario si è fatto sempre più ampio, sino allo sfiorare i quaranta punti di vantaggio (56-19).

La Vertematese ha un sussulto d’orgoglio – nove punti consecutivi! – a giochi ormai fatti, rendendo il distacco meno amaro.

Al termine dei quaranta minuti di gioco il tabellone segna un amplissimo 61-30 in favore delle blucelesti, grazie anche ai 16 punti di Capellini.

“Oggi abbiamo giocato un primo quarto praticamente perfetto, e anche nel secondo periodo siamo state molto presenti ed efficaci. Abbiamo difeso con energia e attaccato con buona lucidità contro le diverse difese proposte dalle avversarie – dichiara coach Canali – nel secondo tempo forse siamo un po’ calate mentalmente, in particolare nella quarta frazione, ma abbiamo giocato una buonissima partita e sono contenta di quanto visto”.

D’AVINO CONSULTING LECCO – VERTEMATESE 61-30

PARZIALI: 22-4; 41-13; 56-21

LECCO: Bassani 6, V. Aondio 6, M. Aondio 3, Capaldo 4, Scola 5, Oddo 2, Rota 8, Cincotto 7, S.Galli, Fumeo, Levi 4, Capellini 16. All. Canali.