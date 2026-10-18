Basket Serie C femminile. D’Avino Consulting Lecco, seconda vittoria consecutiva

Le lecchesi espugnano Vertemate (34-49)

15 punti per Germani

VERTEMATE – Seconda vittoria consecutiva per la D’Avino Consulting Lecco. Le blucelesti hanno espugnato il campo della CAB Vertemate col punteggio di 34-49.

Le ragazze di coach Valentina Canali indirizzano subito la partita con un primo quarto di grande intensità difensiva, lasciando alle padrone di casa la miseria di quattro punti (4-15). Le blucelesti allungano fino quasi a sfiorare i venti punti di margine (8-23), ma non segnano un punto negli ultimi cinque minuti del primo tempo (13-23).

Nella ripresa Vertemate sembra crederci e arriva fino a un possesso pieno di svantaggio (22-25), ma non oltre.

Ottima la prova di Germani, 15 punti per lei.

“Abbiamo fatto fatica in attacco a trovare spazi giusti, soprattutto nel primo tempo dove la nostra difesa ha retto bene per quindici minuti – dichiara coach Canali – purtroppo siamo discontinui e non riusciamo a mantenere la costanza nell’arco dei quaranta minuti; stiamo lavorando, dobbiamo continuare a crescere, siamo solo alla terza partita e i segnali positivi ci sono”.

CAB VERTEMATE – D’AVINO CONSULTING LECCO 34-49

PARZIALI: 4-15; 13-23; 27-35

LECCO: V. Aondio 7, Germani 15, Ratti, Panighetti, Oggioni, Oddo 11, Rota, S., Galli 7, Levi 7, Capellini 2. All.: Canali.