Basket Serie C femminile. D’Avino Consulting, nessun problema contro Broni

Agile vittoria per 58-39

“Prestazione difensiva molto solida” dichiara coach Canali

LECCO – La D’Avino Consulting Lecco non trova troppi ostacoli nella sfida casalinga contro la Broni Academy, confermando il primo posto nel girone di Serie C femminile.

Il primo tempo la difesa della formazione bluceleste è assolutamente inespugnabile, lasciando alle avversarie la miseria di otto punti (27-8).

Nella ripresa coach Valentina Canali decide di allargare le rotazioni, lasciando spazio alle giocatrici che hanno meno solitamente meno minuti. In questa maniera la Lecco Basket Women gestisce il vantaggio guadagnato nel primo tempo, chiudendo il match sul punteggio di 58-39.

“Era importante affrontare la partita con serietà e lo abbiamo fatto, offrendo ancora una volta una prestazione difensiva molto solida e tenendo le avversarie sotto i 40 punti – dichiara coach Canali – abbiamo faticato un po’ più del necessario in attacco, con meno fluidità di quella che vorrei,ma ho apprezzato l’atteggiamento, la voglia di stare in campo bene e il contributo da parte di tutte le ragazze scese in campo”.

D’AVINO CONSULTING LECCO – BRONI ACADEMY 58-39

PARZIALI: 10-6; 27-8; 43-20

LECCO: Bassani 11, V. Aondio 4, M. Aondio 8, Capaldo 3, G. Galli 4, Ratti 1, Oggioni 7, Cincotto 6, S. Galli 4, Fumeo, Levi, Capellini 10. All.: Canali.