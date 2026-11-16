Basket Serie C femminile. D’Avino Consulting, nessun problema contro Legnano

Le lecchesi “doppiano” le avversarie (78-38)

16 punti per Panighetti

MALGRATE – Nessuna fatica per la D’Avino Consulting Lecco nella sfida interna contro le giovani giocatrici dell’ABA Legnano. La squadra di coach Valentina Canali ha più che doppiato le avversarie, vincendo col punteggio di 78-38.

Nel primo quarto le blucelesti prendono subito il comando delle operazioni e, alla fine del primo tempo, hanno già il doppio dei punti delle avversarie (44-22).

Il resto della partita procederà sulla stessa falsariga, con le ospiti che non sono in grado di arginare l’esperienza e il talento delle lariane.

Miglior marcatrice Panighetti con 16 punti.

“Avevamo di fronte avversarie molto giovani e in formazione, il gap di esperienza era significativo ed era prevedibile ne uscisse una gara con scarto ampio – dichiara coach Canali – comunque entrambe le squadre hanno onorato la partita con impegno, applicazione e caparbietà”

D’AVINO CONSULTING LECCO – ABA LEGNANO 78-38

PARZIALI: 21-10; 44-22; 61-30

LECCO: LBW: Bassani 7, V. Aondio 9, M. Aondio 8, Germani 9, Ratti 3, Panighetti 16, Oddo 5, Rota 3, Levi 10, Capellini 8. All.: Canali.