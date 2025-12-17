Basket Serie C femminile. D’Avino Consulting, primo stop!

Gallarate vince col punteggio di 67-55

Interrotta la striscia di dieci vittorie consecutive

GALLARATE – Arriva sul campo dell’Isotec Gallarate il primo stop stagionale in campionato della D’Avino Consulting Lecco. La formazione bluceleste interrompe la striscia di dieci vittorie consecutive e viene agganciata dalle rivali in testa alla classifica.

Il primo quarto tra le due formazioni di vertice è di sostanziale parità (12-13). La seconda frazione sono le lecchesi a provare la prima fuga ma la precisione al tiro da tre punti delle padrone di casa – sette “triple” nel solo secondo quarto! – scava il primo solco (38-26).

Nella ripresa Gallarate supera i venti punti di vantaggio approfittando dell’imprecisione della formazione bluceleste, ampiamente deficitaria al tiro dalla lunetta (13/35). Nel finale di gara Viola Aondio e Sara Galli rendono meno amara la sconfitta (67-55).

“Faccio i complimenti a Gallarate: squadra eccellente, hanno giocato una partita di altissimo livello, estremamente concentrate, efficaci, con un approccio e una mentalità da grande squadra – dichiara coach Valentina Canali – noi abbiamo sofferto tantissimo il “big match”, con un approccio intimidito e contratto. Abbiamo tirato con percentuali da minibasket, la palla non ne voleva sapere di entrare e gridano vendetta gli oltre venti tiri liberi sbagliati”.

ISOTEC GALLARATE – D’AVINO CONSULTING LECCO 67-55

PARZIALI: 12-13, 38-26, 57-35

LECCO: Bassani 5, V. Aondio 11, M. Aondio 4, Capaldo 2, Ratti, Scola, Oddo 6, Rota 2, Cincotto 9, S. Galli 10, Levi 2, Capellini 4. All. Canali.