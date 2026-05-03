Basket Serie C femminile. D’Avino Consulting, primo turno superato

Espugnata Rezzato (40-47)

Il prossimo turno contro Vimercate o Tradate

REZZATO (BS) – Con la vittoria di ieri sera sul campo di Rezzato, che fa seguito a quello ottenuta sul campo casalingo di Malgrate, la D’Avino Consulting Lecco ha passato il primo turno di play-off di Serie C femminile. Le lecchesi aspettano ora la vincente tra Vimercate e Tradate.

La gara tra bresciane e blucelesti è stata molto combattuta. Il primo tempo ha visto le lariane andare al riposo con un piccolo margine (19-25), distanza che si è incrementata alla fine del terzo quarto (26-35).

Rezzato davanti ai propri tifosi non molla la partita e comincia il quarto periodo con un parziale di nove punti consecutivi che rimette la partita in perfetta parità (35-35). Col rischio di trascinarsi la partita fino alla fine, le ragazze di coach Valentina Canali hanno risposto con otto punti consecutivi, prendendo definitivamente il controllo del match.

Migliore marcatrice Silvia Bassani con 12 punti.

“Le nostre ragazze sono state molto brave ad affrontare questa gara di ritorno con concentrazione, determinazione e tanta lucidità – dichiara coach Canali – avevo chiesto loro di “tenere su le spalle” in ogni momento, di tenere botta nei momenti di difficoltà che inevitabilmente avremmo avuto, senza mollare e lasciarsi andare. Lo hanno fatto alla grande. Adesso ci siamo guadagnate due settimane di lavoro e un turno di riposo per preparare al meglio la semifinale, in attesa di conoscere la nostra avversaria”.

BASKET PIU REZZATO – D’AVINO CONSULTING LECCO 40-47

PARZIALI: 11-10; 19-25; 26-35

LECCO: Bassani 12, V. Aondio 5, M. Aondio 2, Capaldo 4, Ratti, Scola 4, Oggioni 2, Oddo 3, Rota, Cincotto 4, S. Galli 5, Capellini 6. All.: Canali.