Basket Serie C femminile. D’Avino Consulting, respinta Villaguardia

Vinto il match senza problemi (56-43)

Undici canestri da tre punti a segno per le lariane

MALGRATE – Nuova vittoria per la D’Avino Consulting Lecco, nel campionato femminile di Serie C. Le ragazze di coach Valentina Canali hanno respinto l’assalto di Villaguardia.

Il primo quarto tra le due formazioni è equilibrato (11-8) ma, già all’inizio del secondo, la Lecco Basket Women prova il primo strappo con un parziale di dieci punti consecutivi. Villaguardia resiste e le squadre vanno negli spogliatoi sul 29-17.

Nel secondo tempo tre canestri da tre punti consecutivi di Sara Galli dallo lo strappo decisivo al match, con le lariane che doppiano le avversarie (40-20).

Il vantaggio rimarrà inalterato fino a pochi minuti dalla fine, quando Villaguardia riuscirà a renderlo meno pesante, fino al 56-43 finale.

“Portiamo a casa una vittoria convincente e una prestazione solida, l’impressione è che stiamo crescendo in organizzazione e presenza, anche se stentiamo sempre a partire con fluidità – dichiara coach Valentina Canali – ci tengo a sottolineare una prestazione balistica importante dai 3 punti, con 11 canestri realizzati, che mi fa particolarmente piacere”.

D’AVINO CONSULTING LECCO – VILLAGUARDIA 56-43

PARZIALI: 11-8; 29-17; 42-27

LECCO: Germani 8, Ratti, Scola 2, Panighetti 3, Oggioni 4, Oddo 15, Rota 2, S. Galli 12, Levi 4, Capellini 6. All.: Canali.