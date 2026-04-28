Basket Serie C femminile. D’Avino Consulting, si comincia col piede giusto

Battuta Rezzato ai supplementari (43-40)

Sabato 2 maggio la seconda sfida di play-off

MALGRATE – Iniziano con una vittoria casalinga, pur sofferta, i play-off della D’Avino Consulting Lecco. A cedere il passo alle lariane sono state le bresciane del Basket Più Rezzato (43-40), in una partita a bassissimo punteggio.

L’inizio di gara sembrerebbe una passeggiata per le lariane (14-2). Rezzato dimostra di non essere venuta in gita riprendendo quota un passo alla volta e sorpassando le lecchesi nel terzo quarto (24-25).

La Lecco Basket Women non crolla e nell’ultimo quarto la sfida diventa punto a punto. Rezzato impatta a quota 38 col canestro da tre di Zorat e il tentativo per vincere di Silvia Bassani viene stoppato (38-38).

All’over time la tensione gioca un brutto scherzo alle bresciane, che segnano un solo cesto. Le lariane non fanno meglio, ma coi tiri liberi di Scola e Galli portano a casa una vittoria importantissima.

“Questi sono i play off, un campionato a sé, e in questo bisogna esserci, con le unghie e con i denti – dichiara coach Valentina Canali – ora bisogna resettare tutto e lavorare con serenità in vista di gara 2, che sarà sicuramente una trasferta molto tosta, ma cercheremo di rispondere presente”.

Gara 2 si giocherà in casa delle bresciane, sabato 2 maggio alle 20.45.

D’AVINO CONSULTING LECCO – BASKET PIÙ REZZATO 43-40 (d.t.s)

PARZIALI: 14-2; 18-10; 28-25; 38-38

LECCO: LBW: Bassani 8, V. Aondio 2, M. Aondio, Capaldo 2, Scola 2, Oggioni 2, Oddo 3, Rota, Cincotto 6, S. Galli 6, Levi, Capellini 12. All.: Canali.