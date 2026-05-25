Basket Serie C femminile. D’Avino Consulting, si va a gara 3

La Di.Po. Vimercate vince 44-41

Serio infortunio al ginocchio per Cincotto

VIMERCATE– La D’Avino Consulting Lecco non riesce a chiudere la serie contro la Di.Po. Vimercate. Le brianzole difendono il campo di casa (44-41) e trascinano la serie alla terza e decisiva partita, da giocarsi domenica 31 maggio sul campo di Malgrate. A rovinare ulteriormente la serata alle blucelesti è stato l’infortunio al ginocchio di Alice Cincotto, nel terzo quarto.

La formazione lariana ha faticato enormemente a bucare la difesa delle padrone di casa. La gara è rimasta in sostanziale parità per tutto il primo tempo, fino al momento in cui Vimercate non ha infilato un parziale di 8 punti consecutivi per chiudere il secondo quarto (25-15).

La ripresa vede Lecco inseguire e rientrare un passo alla volta fino a pareggiare il match a quota 40 con un canestro di Bassani. Pur con ancora due minuti da giocare, alle blucelesti nel finale di gara mancherà la lucidità per completare il sorpasso, perdendo 44-41.

“Il primo pensiero è per la nostra Alice che ha patito un grave infortunio al ginocchio e ha dovuto lasciare la gara anticipatamente. Sono molto dispiaciuta, attendiamo gli esami strumentali ma i primi responsi non sono buoni. A lei va tutto il nostro sostegno e pensiero – dichiara coach Valentina Canali – il carattere e il cuore messi in campo per rimontare anche da un -12 senza mollare mai e arrivare lì quasi a farcela, sono la cosa che ci dobbiamo portare a casa, più degli errori, più dei limiti, più delle cose in cui non siamo state brave e su cui cercheremo di fare il punto”.

DI.PO. VIMERCATE – D’AVINO CONSULTING LECCO 44-41

PARZIALI: 11-8; 25-15; 36-31

LECCO: Bassani 7, V. Aondio 2, Capaldo, Ratti ne, Scola 1, Oggioni, Oddo 5, Rota 4, Cincotto 8, S. Galli 4, Levi, Capelliini 10. All.: Canali.