Basket Serie C femminile. D’Avino consulting, trenta e lode!

Ampia vittoria per le blucelesti (43-73)

“Piena emergenza, ma abbiamo dato il massimo” dichiara coach Canali

LECCO – Quarta partita e quarta vittoria per la D’Avino Consulting Lecco di coach Valentina Canali. La formazione lecchese ha espugnato senza troppi patemi il campo dell’ABA Legnano.

Le blucelesti si presentano in Brianza con l’infermeria piena e, dopo un ottimo avvio (5-17), subiscono il rientro delle legnanesi, che arrivano a un solo punto di distacco (23-24). Lo sprint finale delle blucelesti le porta a scavare un ampio divario e ad andare negli spogliatoi con oltre dieci punti di margine (29-41).

Nella ripresa la formazione lecchese incrementa progressivamente il divario fino ad arrivare a trenta punti di distacco alla sirena finale (43-73).

“Le ragazze sono state molto brave, eravamo in piena emergenza. Le disponibili si sono spese tantissimo per sopperire, anche giocando fuori ruolo – dichiara coach Canali – pur con rotazioni corte, non siamo mai mancate in intensità e garra, dando sempre il massimo e sostenendoci a vicenda. La considero una vittoria doppia, per noi è un dato veramente importante la capacità di crescere mentalmente e lo stiamo facendo”.

ABA LEGNANO – D’AVINO CUNSULTING LECCO 43-73

PARZIALI: 17-23, 29-41, 34-52

LECCO: Bassani 17, V. Aondio 6, M.Aondio 9. G.Galli 2, Ratti, Scola 3, Oggioni, Oddo n.e, Rota 11, Cincotto 4, S.Galli 3, Capellini 18. All.: Canali.