Netta vittoria per 38-59

Infortunio per Germani

MILANO – Con una prestazione difensiva superlativa la D’Avino Consulting Lecco espugna il campo della Bocconi Milano, infliggendo alle meneghine la prima sconfitta stagionale.

Con questo successo le lecchesi agganciano le avversarie al primo posto in classifica, con 14 punti totali.

La formazione di coach Valentina Canali tocca già i dieci punti di vantaggio prima della fine del primo quarto (8-18), allungando ulteriormente fino a quasi doppiare la capolista a metà gara (23-40).

Nella ripresa le bocconiane non riescono a rendersi mai pericolose, anche grazie all’ottima difesa delle blucelesti, che lascia loro la miseria di 15 punti in un tempo (38-59).

Unica nota negativa per la Lecco Basket Women l’infortunio di Germani.

“Sono molto contenta della vittoria ma soprattutto della prestazione messa in campo dalle mie ragazze, sono state davvero molto brave – dichiara coach Canali – in settimana abbiamo lavorato con dedizione per preparare la partita, e una volta scese in campo le ragazze hanno applicato perfettamente quanto deciso e preparato”.

BOCCONI MILANO – D’AVINO CONSULTING LECCO 38-59

PARZIALI: 13-21; 26-41; 30-51

LECCO: Bassani 8, V. Aondio 4, Germani 6, Scola 6, Panighetti 2, Oggioni 2, Oddo 6, S. Galli 9, Levi 2, Capellini 14. All.: Canali.