Basket Serie C femminile. Dogana Vecchia Valmadrera battuto dal Villaguardia

Sconfitta nel derby lariano

Il coach: “Un buon primo quarto non basta. Partenza solida delle padrone di casa che con tre contropiedi sorprendono subito le nostre ed infilano un parziale di 8-2”

VALMADRERA – Un buon primo quarto. Indubbiamente. Ma si sa che le partite durano quaranta minuti. Sta di fatto che il quintetto valmadrerese della Dogana Vecchia Starlight, impegnato nella quarta giornata di andata del campionato di serie C di basket femminile, alza bandiera bianca (73-37) nella sfida esterna disputata a Villaguardia. Le locali hanno messo in campo molta fisicità, ed esperienza. Le valmadreresi hanno giocato un buon basket per circa quindici minuti. Alcune assenze nel roster di Valmadrera, comunque, si sono fatte sentire.

Il commento del coach Zucchi: “Un buon primo quarto non basta. Partenza solida delle padrone di casa che con tre contropiedi sorprendono subito le nostre ed infilano un parziale di 8-2. Il cambio difensivo a zona migliora la situazione e ci riporta in partita concludendo bene il primo quarto. All’inizio del secondo addirittura riusciamo a mettere il naso avanti, ma giusto per poco. Da quel momento Villaguardia piazza quattro bombe consecutive, e

questa situazione, mette un po’ in difficoltà Valma. IL morale scende e la difesa incomincia a traballare e il divario si allarga sempre più. Peccato per l’assenza di tutto il nostro reparto lunghe, che ha condizionato giochi e ruoli, ma poco sarebbe cambiato. Partita nata storta e forse la peggiore tra quelle fin qui disputate. Ma ci può stare- conclude Zucchi- ed andiamo a resettare questa partita e lavoriamo per la prossima sfida”.

POLISPORTIVA VILLAGUARDIA 73

DOGANA VECCHIA STARLIGHT 37

Parziali: 29-17, 21-7, 23-6, 9-7

Dogana Vecchia Starlight: Corti 4, Tarizzo 2, Zaccone 10, Consonni 9, Buscema,

Beretta 3, Anderbegani, Crippa, Colombo A. 9