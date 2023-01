Basket Serie C femminile. Finale amaro per la Lecco Basket Women

Sconfitta nel finale dal Borgo S. Giovanni

Inutili i 16 punti di Stefania Mandonico

MALGRATE – Comincia con un passo falso il girone di ritorno della Lecco Basket Women. Al palazzetto di Malgrate, nella sfida domenicale, vincono le ragazze di Borgo S. Giovanni.

Lo sprint iniziale delle lecchesi (10-6) viene prontamente annullato dalle ospiti, che chiudono il primo quarto in vantaggio (11-16). Borgo S. Giovanni allunga nella seconda frazione, ma questa volta sono le blucelesti ad avere lo spunto giusto, impattando prima della sirena finale (24-24).

Nel secondo tempo non cambia lo spartito: la Lecco Basket Women insegue – sotto anche di dieci punti – ma non molla. Con la tripla di Plebani e i canestri di Stefania Mandonico le lariane impattano a quota 48, ma non riescono a completare la rimonta, perdendo proprio al fotofinish.

La Lecco Basket Women viene sconfitta col punteggio di 48-52. Inutile l’ottima prova di Mandonico, con 16 punti a referto.

“Stasera dobbiamo fare un sostanziale mea culpa. Troppi errori banali al tiro e nelle scelte offensive, una difesa che ha concesso troppo e una assoluta mancanza di consistenza a rimbalzo, su entrambi i fronti – dichiara coach Valentina Canali – questo ultimo aspetto in particolare ci impone delle considerazioni perché se a rimbalzo non ci si va nemmeno, non si può pensare di prenderlo. A livello di atteggiamento è sembrato un passo indietro, ma spero si traduca in una rinnovata concentrazione e voglia di fare meglio in allenamento”

LECCO BASKET WOMEN – BORGO S. GIOVANNI 48-52

PARZIALI: 11-16; 24-24; 35-41

LECCO: Aondio 4, Chitelotti, Capaldo 7, Plebani 5, Scola 4, Donghi, Davide 4, Oddo 7, Nava, Benzoni, Ciceri 1, Mandonico 16. All.: Canali.