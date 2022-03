Basket Serie C femminile. Inizia la seconda fase per la Lecco Basket Women

Sabato prossimo la sfida contro la capolista Melzo

Lecchesi in corsa per i Play Off, attualmente sono seste in classifica

LECCO– Mercoledì 9 marzo è uscito il calendario della seconda fase del campionato lombardo di Serie C Femminile, torneo che vede coinvolta la Lecco Basket Women del presidente Paolo Benzoni.

I quattro gironi di qualificazione sono stati raggruppati in due: verde e giallo. La Lecco Basket Women (Verde 1) nella fase di classificazione dovrà affrontare tutte le formazioni del vecchio girone Verde 2 in partite di sola andata. Al termine, le prime otto classificate del nuovo girone disputeranno i Play Off, le ultime tre retrocederanno nel campionato di Promozione.

I Play Off – due tabelloni da otto squadre – inizieranno domenica 22 maggio coi quarti di finale, in casa della peggio classificata e su gara secca. Semifinali e finali saranno andata e ritorno.

Le vincitrici dei due tabelloni saranno promosse in serie B.

Al momento la Lecco Basket Women occupa il sesto posto in classifica con diciotto punti, frutto di nove vittorie e cinque sconfitte. Guidano il girone Basket Melzo e Basket Più Rezzato a quota 26 punti.

L’esordio per le blucelesti sarà sabato 12 marzo alle 21.00 proprio sul campo della capolista Melzo.