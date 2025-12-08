Basket Serie C femminile. La D’Avino Consultin non si ferma più!

Decima vittoria consecutiva!

“Doppiato” il Basket Corsico (76-37)

LECCO – Decima vittoria consecutiva per la D’Avino Consulting Lecco. Le blucelesti non hanno nessun problema a vincere la partita contro il Basket Corsico, indirizzata già alla fine del primo quarto.

La squadra di coach Valentina Canali dimostra un’ottima mira nella prima frazione, chiusa sul punteggio di 26-10. Corsico abbozza una reazione iniziando il secondo quarto con un parziale di 2-7, ma sarà l’unico guizzo della formazione milanese. Dopo il time out, le lecchesi riprendono il dominio della partita e vanno al riposo “doppiando” le avversarie (40-20).

Poco da dire sulla ripresa. Le ospiti non impensieriscono la capolista e la D’Avino Consulting può inanellare il decimo “foglietto rosa” di questo fantastico inizio di stagione.

“Buona vittoria, siamo state brave a mantenere sempre una buona concentrazione e una buona intensità, non scendendo ai ritmi più congeniali alle avversarie – dichiara coach Canali – abbiamo attaccato la zona con fluidità e circolazione di palla, mettendo ben 11 triple, dato significativo per noi che storicamente fatichiamo dalla lunga distanza. Bilancio quindi positivo, minuti per tutte le giocatrici e benzina nel motore in vista delle due sfide cruciali con le nostre inseguitrici”.

D’AVINO CONSULTING LECCO – BASKET CORSICO 76-37

PARZIALI: 26-10; 40-20; 55-33

LECCO: Bassani 21, V. Aondio 2, M. Aondio 2, Capaldo 6, G. Galli 2, Scola 9, Oddo 3, Rota 5, Cincotto 2, S. Galli 7, Fumeo, Capelliini 17. All.: Canali.