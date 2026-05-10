Basket Serie C femminile. La D’Avino Consulting è pronta per le semifinali

Le blucelesti sfideranno Vimercate

Si comincia domenica 17 maggio a Malgrate

LECCO – La D’Avino Consulting Lecco si prepara per giocare le semifinali del campionato di Serie C femminile, per la prima volta nella sua storia col fattore campo a favore. Le lariane esordiranno sul campo di Malgrate domenica 17 maggio alle 18 contro la Di.Po. Vimercate e andranno a giocare in casa della formazione brianzola sabato 23, alle 21. L’eventuale gara tre sarebbe disputata ancora a Malgrate, domenica 31 maggio.

Giustamente concentrata coach Valentina Canali, che offre una panoramica sulle prossime avversarie. “Ci attende una serie di semifinale durissima, com’è giusto che sia a questo punto dei playoff – dichiara – Vimercate è squadra completa in tutti i reparti, ha un potenziale offensivo notevole, tante giocatrici capaci di segnare da tre punti, centimetri e tecnica importanti dentro l’area. Hanno qualità nell’1c1 e ottima capacità di collaborazioni, si passano tanto la palla e sanno cercarsi.

Difensivamente, sono molto temibili per fisicità e organizzazione, fanno molto uso della zona e di adeguamenti tattici”.

Coach Canali poi si sofferma sulla situazione della sua squadra. “Stiamo cercando di prepararci al meglio, con quanta più serenità e lucidità possibile. Ci teniamo a fare bene, sappiamo di incontrare un avversario molto valido. I pronostici stanno al 50 e 50, bisogna aver coraggio, buttare il cuore oltre l’ostacolo e dare tutto senza paura”.

Per ultimo, l’allenatrice lecchese chiama a raccolta i tifosi in vista della prima partita casalinga. “ll nostro pubblico deve trasformarsi in una carica di energia che possa sospingerci e sostenerci. Sarà fondamentale avere tutta la presenza e il calore possibili, ecco perché spero davvero di avere un palazzetto gremito e caldissimo in gara 1, il vero sesto uomo di cui abbiamo tantissimo bisogno!”.