Basket Serie C femminile. La D’Avino Consulting fatica sul campo di Busto

Le lecchesi volano via nel finale (53-62)

“Pessimo approccio e prestazione inaccettabile” dichiara coach Canali

BUSTO ARSIZIO – Si chiude con dodici vittorie in tredici partite il girone d’andata della D’Avino Consulting Lecco. L’ultimo successo la formazione bluceleste l’ha colto venerdì 9 gennaio sul campo della Pro Patria Busto Arsizio, faticando più del previsto.

Busto prova a partire con grinta, la Lecco Basket Women risponde con dodici punti consecutivi (7-16) che fanno volare le lariane nel primo quarto. La reazione bustocca nella seconda frazione – dopo che Lecco ha superato la doppia cifra di vantaggio – fa terminare il primo tempo con un possesso pieno di vantaggio a favore delle lariane (28-31).

Nel secondo tempo nessuna delle due squadre riesce a prendere il comando della partita e nell’ultimo quarto il punteggio è di 51 pari. Da quel momento in poi però le ragazze di coach Valentina Canali piazzano lo sprint decisivo, chiudendo il match con un parziale di 11-2 e portando a casa l’ennesimo foglietto rosa di questa stagione. Da segnalare l’ottima prova di Cincotto, 20 punti per lei.

“Della partita di ieri salvo solo il foglio rosa finale. Pessimo approccio e prestazione pressoché inaccettabile – dichiara una scontenta coach Canali – sapevo che avremmo faticato ma direi che ci siamo superate in questo. E anche certi atteggiamenti sono totalmente da rivedere. Resettiamo velocemente e cerchiamo di pensare a lavorare bene la prossima settimana in vista della delicatissima trasferta a Sondrio”.

PRO PATRIA BUSTO ARSIZIO – D’AVINO CONSULTING LECCO 53-62

PARZIALI: 13-20; 28-31; 43-46

LECCO: V. Aondio 4, M. Aondio 3, G. Galli, Ratti, Scola, Oddo 4, Rota 11, Cincotto 20, S. Galli 9, Fumeo, Levi 2, Capellini 9. All.: Canali.