Basket Serie C femminile. La D’Avino Consulting inciampa a Tradate

Lecchesi battute col punteggio di 52-46

“Percentuali horror dalla lunetta” dichiara coach Canali

TRADATE – Inattesa sconfitta della D’Avino Consulting Lecco venerdì 30 gennaio sul campo della Sportlandia Tradate. Le lecchesi, senza Silvia Bassani, perdono col punteggio di 52-46.

L’inizio sprint della formazione di coach Valentina Canali viene vanificato da una percentuale insufficiente ai tiri liberi. Nonostante tutto le blucelesti riescono ad andare negli spogliatoi con quattro punti di vantaggio 20-24.

La ripresa inizia con un parziale di sette punti consecutivi delle padrone di casa, ma la Lecco Basket Women non si fa staccare.

Le squadre arrivano appaiate (46-46) all’ultimo minuto di gioco, ma le lecchesi non riusciranno più a mettere punti a referto, perdendo con sei punti di scarto.

Migliore marcatrice per le lariane è Capellini, quindici punti per lei.

Da sottolineare le percentuali deficitarie dalla lunetta, con la D’Avino Consulting che chiude la gara con un misero 9/29.

“Abbiamo giocato una partita complicata, con tantissimi errori e una fatica enorme nel costruire buoni tiri in attacco, a cui si sono aggiunte le percentuali da horror dalla lunetta – dichiara coach Canali – il metro arbitrale è stato incomprensibile e non equilibrato, in una partita maschia oltre ogni limite. Incameriamo una sconfitta che fa male ma che speriamo serva a imporci di voler fare qualcosa di meglio in palestra”.

SPORTLANDIA TRADATE – D?AVINO CONSULTING LECCO 52-46

PARZIALI: 9-9; 20-24; 30-33

LECCO V. Aondio 4, M. Aondio 4, Capaldo 12, G. Galli ne, Ratti, Scola, Oggioni 1, Rota 2, Cincotto 4, S. Galli 3, Levi 1, Capelliini 15. All.: Canali.