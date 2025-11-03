Basket Serie C femminile. La D’Avino Consulting Lecco in vetta

Blucelesti sole in vetta

Nel week end battuta l’Ardor Bollate (35-54)

BOLLATE – Vola via la D’Avino Consulting Lecco. La società del presidente Paolo Benzoni ha espugnato il campo dell’Ardor Bollate e si ritrova prima in classifica e imbattuta.

L’inizio di gara non è stato semplice (12-14) ma nel secondo quarto le giocatrici blucelesti sono riuscite ad allungare fino a ottenere la doppia cifra di vantaggio (18-28), chiudendo la frazione in tranquillità (21-28).

La ripresa vede le ragazze di coach Valentina Canali gestire il vantaggio acquisito e allungare progressivamente fino a toccare i venti punti di margine (31-51).

La partita si è conclusa sul punteggio di 35-54. Unica giocatrice in doppia cifra Silvia Bassani a quota 13 punti.

Oggi non è stata certo la nostra migliore prestazione, ma è stata una partita complicata – dichiara coach Canali – abbiamo assenze pesanti, stiamo facendo fatica ad allenarci e la fisicità in campo oggi è deragliata molto rapidamente oltre il lecito. Abbiamo portato a casa la partita, pur sempre in controllo, con più difficoltà del previsto. Dobbiamo tener botta a questo momento e fare del nostro meglio, con pazienza e serietà come stiamo facendo”.

ARDOR BOLLATE – D’AVINO CONSULTING LECCO 35-54

PARZIALI: 12-14; 21-28; 27-38

LECCO: Bassani 13, V.Aondio 7, M.Aondio 9, G.Galli, Ratti, Scola, Oddo n.e, Rota 9, Cincotto 8, S.Galli, Levi ne, Capellini 8. All. Canali.