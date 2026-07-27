Basket.Serie C femminile. La D’Avino Consulting riparte da coach Canali

Confermata l’allenatrice casatese

“Una delle stagioni più stimolanti da quando sono qui”



LECCO – Coach Valentina Canali sarà ancora la guida tecnica della D’Avino Consulting Lecco. L’allenatrice di Casatenovo è reduce da un ottima stagione con la maglia bluceleste, fermandosi a un passo dalla finale del campionato. Insieme a lei sarà riconfermata anche la vice allenatrice Maria Cristina Cotti, mentre non farà più parte dello staff tecnico Salvatore Fornaro, avendo scelto un diverso percorso professionale.

“È stata forse una delle stagioni più stimolanti da che sono qui – dichiara l’allenatrice – la squadra era la stessa dell’anno precedente e abbiamo potuto proseguire in un percorso insieme che ha visto tantissima crescita, sia dal punto di vista tecnico ma soprattutto dal punto di vista di spirito, coesione, motivazione. Certo che resta l’amaro in bocca per il finale sfortunato, ci siamo fermate a un passo dalla finale, e avevamo un desiderio forte di arrivare a giocarcela”

Canali si toglie qualche sassolino dalle scarpe per qualche critica ricevuta al termine della stagione. “Ho letto commenti critici, ma noi sappiamo molto bene quanta strada si è fatta, rispetto allo scorso anno siamo diventate più solide, anche se poi ci è mancato ancora quello spunto in più per superare l’ultimo turno. Vorrei però vedere quante squadre, perdendo fra gara 2 e gara 3 di semifinale due giocatrici importantissime, di cui una in modo “drammatico” per l’entità dell’infortunio, non ne avrebbero risentito, sia a livello di impatto tattico che soprattutto di impatto emotivo. Ma tant’è, questo è lo sport, e passato lo scotto della delusione resta lo sguardo lucido su un percorso comunque molto importante. E quando arrivi alla fine, e tutte le ragazze dicono che non cambierebbero per nessuna ragione al mondo questa squadra per come stanno bene insieme e per come sentono di essere cresciute, capisci di aver comunque vinto qualcosa”.

Canali conferma anche di essere stata sul punto di fare un passo indietro al termine del campionato ma i dirigenti della Lecco Basket Women non hanno preso in considerazione questa ipotesi. “All’indomani della sconfitta in semifinale ho comunicato che ero pronta a fare un passo indietro, che forse poteva essere la scelta più giusta per la squadra, ma la società ha immediatamente respinto questa opzione e manifestato il desiderio fermo di proseguire insieme. E di questo non posso che essere riconoscente, e di conseguenza rendermi pienamente disponibile a lavorare al massimo per un’altra stagione di impegno e divertimento e ambizione condivisa”.

Per quanto riguarda il roster del prossimo anno, la società bluceleste perderà Camilla Fumeo e, per qualche mese, l’infortunata Cincotto. I dirigenti sono alla ricerca di una giocatrice che possa giocare vicino a canestro per potenziare il roster, al momento senza nessun risultato concreto.