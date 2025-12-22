Basket Serie C femminile. La D’Avino Consulting spazza via la Gaviratese

Vittoria senza patemi per le blucelesti (69-34)

“Prestazione di alto livello” dichiara coach Canali

MALGRATE – La D’Avino Contulting Lecco non ha subito il contraccolpo psicologico della sconfitta di settimana scorsa contro Gallarate e ha letteralmente spazzato via l’Askialine Gaviratese, terza forza del campionato, segnando più del doppio dei punti delle avversarie (69-34).

Fin dall’inizio della partita si capisce che la Lecco Basket Women non ha intenzione di fare prigionieri e a metà gara le lariane lasciano la miseria di diciotto punti alle avversarie, segnandone trentacinque (35-18).

Nella ripresa la Gaviratese non trova mai lo spunto giusto. La D’Avino Consulting tocca i trenta punti di vantaggio alla fine del terzo quarto (55-25) e gestisce l’ultima frazione senza patemi.

“Abbiamo chiuso l’anno come volevamo, con una prestazione di alto livello e una bella vittoria – dichiara coach Valentina Canali – le ragazze sono state brave, hanno applicato con disciplina il piano partita e giocato con grande energia. La prestazione difensiva è stata eccellente, la lezione subita a Gallarate probabilmente ha sortito il suo effetto e la concentrazione e l’applicazione sono state assolute”.

D’AVINO CONSULTING LECCO – ASKIALINE GAVIRATESE

PARZIALI: 20-12; 35-18; 55-25

LECCO: LBW: Bassani 6, V. Aondio 4, Capaldo 4, G.Galli 1, Ratti 2, Scola 2, Oddo 8, Rota 2, Cincotto 5, S. Galli 15, Levi 6, Capellini 14. All.: Canali.