Basket Serie C femminile. La D’Avino Consulting vince il memorial Ronco

Battute le padrone di casa della Search (60-46)

Brava Silvia Bassani, 14 punti per lei

ORNAGO – La D’Avino Consulting Lecco ha vinto l’ottava edizione del “Memorial Ronco”, un ottima maniera per chiudere la fase prestagionale.

Il torneo ha visto partecipare otto squadre, con sfide a eliminaione diretta. La partita iniziale contro Novate non aveva impensierito le ragazze di coach Valentina Canali, chiusa con cinquanta punti di margine (76-26).

Sicuramente più combattuta è stata la semifinale contro Biassono, passata in gran parte a rincorrere le avversarie ma rimontata nel finale (48-43).

Sabato 26 settembre la finale contro le padrone di casa della Starch Ornago ha dimostrato la netta superiorità della formazione lecchese. La Lecco basket Women ha vinto 60-46, portando a casa il trofeo. Miglior marcatrice Silvia Bassani con 14 punti

“Vincere fa sempre piacere e fa morale. E’ stata una prestazione convicente dove tutte le ragazze che sono scese in campo hanno dato il loro contributo – dichiara coach Canali – siamo cresciute in questa settimana e stiamo lavorando per inserire le nuove giocatrici. Un grazie agli organizzatori del torneo e faccio i complimenti a Ornago che si è rivelata una squadra molto valida che ci ha pernesso di giocare una partita di buon livello”.

La D’Avino Consulting esordirà domenica 4 ottobre alle 18 contro la Sportiva Sondrio, sul campo casalingo di Malgrate.