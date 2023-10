Basket Serie C femminile. La Lecco Basket Women “asfalta” Garbagnate

Amplissimia vittoria (31-71) per le blucelesti

Ottima prova di Claudia Oddo, 19 punti per lei

GARBAGNATE – Tonante vittoria per la Lecco Basket Women sul campo della Yamamay Garbagnate. Le ragazze di coach Valentina Canali spaccano in due la partita con un entusiasmante secondo quarto e portano a casa il secondo foglietto rosa della stagione.

Pronti, via e Garbagnate piazza subito la zona, sfidando le tiratrici lecchesi, che comunque chiudono il primo quarto avanti (10-16). Nella seconda frazione è la difesa bluceleste a fare la differenza. Tanti palloni rubati, solo tre punti concessi e un parziale strabordante che manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 13-42.

Il secondo tempo è un lungo “garbage time” in cui la Lecco Basket Women arriva a toccare i quaranta punti di margine, vincendo 31-71.

Ottima prova per Claudia Oddo, miglior marcatrice dell’incontro a quota 19 punti.

“Posso solo dire brave alle ragazze, hanno messo in campo tanta energia ed intensità per quaranta minuti. Le avversarie hanno proposto zona dal primo minuto, ma non ci siamo scomposte – dichiara coach Canali – quando poi sono passate a uomo abbiamo continuato a macinare bene gioco, cercando sempre le nostre interne e prendendo buone iniziative sia nel pitturato che sugli scarichi. Più di tutto però devo riconoscere il grande lavoro difensivo, con applicazione e agonismo sempre elevati da parte di tutte. Ora torniamo in palestra sempre a testa bassa e lavorare, cercando di preparare al meglio la prossima gara casalinga con Villaguardia”.

YAMAMAY GARBAGNATE – LECCO BASKET WOMEN 31-71

PARZIALI: 10-16; 13-42; 22-59

LECCO: Bassani 16, Aondio 11, Galli 4, Donghi 3, Davide 6, Oggioni 3, Oddo 19, Ratti, Rota, Ciceri 4, Fumeo, Capellini 5. All.: Canali.