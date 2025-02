Basket Serie C femminile. La Lecco Basket Women è inarrestabile

Vittoria sul campo dell’Ardor Bollate (47-73)

Decimo successo consecutivo per le blucelesti

LECCO – L’Ardor Bollate non può fare nulla per arrestare la marcia della Lecco Basket Women. Le ragazze di coach Valentina Canali hanno espugnato il campo della società milanese col punteggio di 47-73, ottenendo la decima vittoria consecutiva.

L’inizio di Bollate è propositivo (10-5) ma la differenza in campo si vede e, guidate dai canestri di Viola Aondio – 12 punti per lei alla fine – si portano avanti già alla fine del primo quarto (15-18). Le blucelesti toccano i dieci punti di vantaggio (24-34) a metà della seconda frazione e mantengono il distacco fino a metà gara.

La ripresa inizia sul punteggio di 31-41, ma la Lecco Basket Women non ha la minima intenzione di concedere nulla e allunga progressivamente fino al 47-73 finale.

Migliore marcatrice Silvia Bassani a quota 14 punti.

“Una bella vittoria, dopo un primo quarto con poca fluidità offensiva e non abbastanza mordente in difesa, ci siamo via via tarate, trovando quell’intensità ed energia da cui non possiamo mai prescindere – dichiara l’allenatrice – ora testa alla difficilissima sfida di domenica prossima con Vittuone, capolista a pari merito con Sondrio. Vogliamo prepararci al meglio per affrontarla”.

ARDOR BOLLATE – LECCO BASKET WOMEN 47-73

PARZIALI: 15-18; 31-41; 40-58

LECCO: Bassani 14, M.Aondio, G.Galli 1, V.Aondio 12, Scola 4, Davide 4, Oggioni, Oddo, S.Galli 6, Cincotto 7, M.Rota 7, Capellini 18. All.: Canali.