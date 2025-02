Basket Serie C Femminile. La Lecco Basket Women riparte a Ferno

Netta vittoria per le blucelesti contro la TMD (50-70)

Quattro giocatrici in doppia cifra. 11 per Cincotto

FERNO (VA)- Torna alla vittoria la Lecco Basket Women, dopo lo stop interno di settimana scorsa contro Vittuone. Le blucelesti hanno espugnato il campo della TMD Fernese con autorità.

La sfida tra varesine e lecchesi è in equilibrio per tutto il primo tempo, con le blucelesti che vanno al riposo con un piccolo vantaggio (25-31) grazie a un propositivo secondo quarto.

La ripresa inizia con un parziale di 2-13 per Lecco, che porta la Lecco Basket Women sul 27-44. Ferno prova a ricucire, ma non riuscirà mai a rientrare in partita.

La Lecco Basket Women vince con venti punti si scarto (50-70). Quattro giocatrici in doppia cifra: Cincotto (11), Oddo e le sorelle Viola e Maria Aondio (10).

“Una partita dai due volti: un primo tempo in cui abbiamo fatto fatica a mettere la giusta energia difensiva e soprattutto a rimbalzo e in attacco non siamo riuscite a reagire adeguatamente a una fisicità decisamente sostenuta e a un arbitraggio all’inglese. All’intervallo ci siamo chiarite le idee e siamo rientrate in campo con tutt’altra faccia, mettendo in campo una difesa veramente presente e solida, che ci ha permesso di conseguenza di trovare più sicurezza in attacco – dichiara coach Valentina Canali – era importante vincere, e per nulla scontato, quindi brave alle ragazze e ora testa alla prossima sfida casalinga con Sondrio”.

TMD FARNESE – LECCO BASKET WOMEN 50-70

PARZIALI: 15-14; 25-31; 39-53

LECCO: LBW: Bassani 4, M. Aondio 10, V.Aondio 10, Scola 8, Davide 2, Oggioni 3, Oddo 10, Ratti, S.Galli 4, Cincotto 11, Fumeo, Capellini 8. All.: Canali.