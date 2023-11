Basket Serie C femminile. La Lecco Basket Women sa solo vincere

Cinque vittorie e zero sconfitte per le lariane

La sfida contro il Basket Como chiusa già nel primo tempo

MALGRATE– Prosegue senza sosta la marcia stile “rullo compressore” della Lecco Basket Women. Con la vittoria interna di ieri contro Como le blucelesti hanno confermato la testa della classifica e un percorso che, fin qui, è ancora immacolato, fatto di cinque vittorie consecutive.

Como, fanalino di coda del girone, non è certo avversario che può permettersi di impensierire la squadra lariana, che chiude il primo quarto con dieci punti di vantaggio (23-13). La seconda frazione è quella che crea la frattura decisiva: le lecchesi lasciano alle “cugine” solo sei punti e vanno al riposo sul punteggio di 46-19.

Nonostante la partita sia abbondantemente in ghiaccio, nella ripresa il Basket Como si rende comunque protagonista di un tempo piuttosto ruvido, rendendo la partita decisamente fisica. Questo non impedisce alle padrone di casa di vincere con un ampio margine, col punteggio di 77-44.

“Partita estremamente “maschia”, sono contenta non si sia fatta male nessuna ragazza – dichiara coach Valentina Canali – resto sempre perplessa quando vedo certo uso della fisicità. Le mie ragazze hanno provato a giocare con lucidità ma riconosco che era difficile, e siamo state molto imprecise da sotto, sbagliando veramente tante conclusioni. Tuttavia abbiamo giocato con maggior fluidità e questo è positivo. In difesa siamo state mediamente solide ma abbiamo subito troppe conclusioni dalla distanza sulle rotazioni e sui close out, dovremo migliorare su questo”.

LECCO BASKET WOMEN – BASKET COMO 77-44

PARZIALI: 23-13; 46-19; 62-33

LECCO: Bassani 16, Aondio 15, Chitelotti 12, Scola 8, Donghi 4, Davide 3, Oggioni 5, Oddo 6, Ratti 6, Ciceri 2, Fumeo. All.: Canali.