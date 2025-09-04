Basket Serie C femminile. Lecco Basket Woman, si comincia

Pochi cambi nel roster delle blucelesti

“La conoscenza reciproca sarà fondamentale per mantenere alto il livello”

MALGRATE –È ripartita da Malgrate la nuova avventura in Serie C femminile della Lecco Basket Women. La società del presidente Paolo Benzoni non ha effettuato grandi rivoluzioni e si presenterà al via della stagione con gran parte della squadra che tanto bene ha fatto lo scorso campionato. Le uniche defezioni saranno quelle di Davide e Chitelotti, che hanno momentaneamente appeso le scarpette al classico chiodo.

“Sono felice di ricominciare da dove ci siamo lasciate. Ritengo sia un grosso valore aggiunto quello di di ripartire con la stessa squadra con cui siamo arrivate in semifinale, gruppo rodato e che ha lavorato molto bene insieme lo scorso anno, in cui andremo a reinserire, si spera senza più infortuni e guai, Capaldo e Levi, due guardie di ottima caratura – dichiara coach Valentina Canali – abbiamo salutato, spero solo temporaneamente, Davide e Chitelotti, che ci mancheranno molto, ma per il resto ripartiamo in blocco. Questo ci permetterà di avere già un linguaggio comune, un modo di stare in palestra solido e proficuo, una conoscenza reciproca che sicuramente saranno fattori importanti per mantenere alto il nostro livello. Nel primo mese di allenamenti lavoreremo con una nuova preparatrice fisica, Daiana Lamanna, che ci sta seguendo con cura e professionalità per aiutarci ad essere pronte per l’inizio di campionato, sono sicura che ci darà una grossa mano”.

Per quanto riguarda l’inizio stagione, le blucelesti scenderanno il campo il 13 e 14 settembre nel “Memorial Francesca” organizzato dalla Pro Patria Busto Arsizio. Domenica 21 l’esordio casalingo in amichevole contro Vertemate e il fine settimana successivo il ritiro a Villongo.

L’ultima amichevole – nel fine settimana del 4 ottobre – a Legnano sarà condizionata dall’inizio della stagione ufficiale.