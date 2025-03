Basket Serie C femminile. Lecco Basket Women, altro stop

Vince il Sanga Milano 67-56

Miglior marcatrice Silvia Bassani con 10 punti

MILANO – Seconda sconfitta consecutiva per la Lecco Basket Women. La formazione di coach Valentina Canali viene superata sul campo del Sanga Milano e vede allontanarsi le prime posizioni del girone.

L’inizio di gara è un soliloquio delle meneghine (12-0), ma le blucelesti non hanno intenzione di cedere e risalgono fino al meno uno (22-21) a tre minuti dall’inizio del secondo quarto, andando negli spogliatoi con un possesso pieno di ritardo (34-31).

La Lecco Basket Women riesce a mettere il naso avanti nel terzo quarto (39-40), l’unico vantaggio della partita. Il Sanga prende il comando del match, le lariane provano più volte ad avvicinarsi e alla fine cedono, sconfitte 67-56, pagando caro la pessima percentuale ai tiri liberi (14/36).

Unica lecchese in doppia cifra Silvia Bassani, 10 punti per lei.

“C’è tanto amaro in bocca. Abbiamo iniziato la partita con un 17-2. Letteralmente non pervenute. Grande merito poi a chi è entrato dalla panchina e ha letteralmente cambiato la faccia al match, fino a portarci al 22-21 di metà secondo quarto – dichiara coach Canali – il resto della gara è stato giocato a viso aperto, con l’atteggiamento giusto, senza mollare mai, ma il dispendio energetico per rimettere la partita in asse si è sentito poi per tutto il secondo tempo. Siamo rimaste lì, sempre a contatto, fino a che due triple di Pagani ci hanno segato le gambe. Il distacco finale forse fin troppo severo”

SANGA MILANO – LECCO BASKET WOMEN 67-56

PARZIALI: 22-11; 34-31; 54-45

LECCO: Bassani 10, M. Aondio 8, G. Gali, V. Aondio 8, Scola 8, Davide 2, Oggioni 4, Oddo, S. Galli 8, Cincotto 4, M. Rota, Capellini 4. All. Canali.