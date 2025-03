Basket Serie C femminile. Lecco Basket Women, che fatica!

Vittoria al fotofinish contro Trezzano (64-59)

“Siamo in difficoltà da diverse giornate” dichiara coach Canali

TREZZANO – La Lecco Basket Women suda le classiche sette camicie per poter battere a domicilio una combattiva Vomm Impianti Trezzano.

Sono proprio le ospiti a partire meglio nel primo quarto, arrivando a sfiorare la doppia cifra di vantaggio. La Lecco Basket Women sorpassa a metà della prima frazione (25-24) ma al termine del primo tempo il risultato è di perfetta parità a quota 31.

Nel terzo quarto la solidità difensiva delle lariane – solo sei punti concessi alle avversarie – crea il gap che permette loro di volare via (53-37). Quando tutto sembrerebbe finito, Trezzano rientra in partita con una furiosa rimonta e impatta a quota 56, a meno di due minuti dalla fine della partita.

I due liberi di Capellini -20 punti per lei! – e il canestro più fallo di Viola Aondio scavano il gap decisivo, permettendo alla Lecco Basket Women di vincere col punteggio di 64-59.

“Che siamo in difficoltà è evidente da diverse giornate – dichiara coach Valentina Canali – come cercare di uscirne è qualcosa che dovremo affrontare insieme, tra le quattro mura del nostro spogliatoio e sui 28 metri dove ci alleniamo, con onestà, sudore, impegno e disponibilità reciproca. Ho fiducia in noi, troveremo la chiave. I miei complimenti a Trezzano e a coach Caserini”.

LECCO BASKET WOMEN – VOMM IMPIANTI TREZZANO 64-59

PARZIALI: 9-16; 31-31; 51-37

LECCO: Bassani 12, M.Aondio 2, G.Galli 2, V.Aondio 4, Davide 4, Oddo 7, Ratti 2, S.Galli 7, Cincotto 4, Rota, Fumeo, Capellini 20. All.: Canali.