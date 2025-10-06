Basket Serie C femminile. Lecco Basket Women, chi ben comincia…

Le blucelesti battono la Sportiva Sondrio (50-43)

“Gara solida e di carattere” dichiara coach Canali

MALGRATE – Esordio convincente per la D’Avino Consulting Lecco. La formazione bluceleste ha respinto l’assalto della Sportiva Sondrio, vincendo col punteggio di 50-43.

Entrambe le formazioni faticano a entrare nel match, ma le blucelesti sono le prime a tentare lo strappo con un parziale di dieci punti consecutivi che fa chiudere il primo quarto sul punteggio di 17-9, vantaggio che rimarrà pressoché invariato alla fine del primo tempo (33-24).

Nella ripresa le lariane mentengono il controllo del match fino a toccare i quindici punti di scarto, con sei minuti ancora da giocare (50-35). La reazione d’orgoglio di Sondrio serve solo a rendere il punteggio meno amaro (50-43).

“Siamo soddisfatti, era un esordio difficilissimo e siamo riuscite a portare a casa i 2 punti con una gara solida e di carattere – dichiara coach Valentina Canali – siamo bene o male state sempre in controllo, anche se con momenti più buoni di altri. Si vede che siamo ancora molto indietro come efficacia offensiva, abbiamo faticato a trovare buone soluzioni, ma abbiamo tenuto discretamente a livello difensivo, pur con delle fragilità su cui dovremo evidentemente lavorare.

D’AVINO CONSULTING LECCO – SPORTIVA SONDRIO 50-43

PARZIALI: 19-9; 33-24; 43-33

LECCO: Bassani 8, V.Aondio 9, M.Aondio, Capaldo 4, G.Galli 3, Ratti, Scola 3, Oggioni 2, Oddo 8, Rota 6, S.Galli 7, Fumeo. All.: Canali.