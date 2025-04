Basket Serie C femminile. Lecco Basket Women contro Lodi ai play-off

Si comincia domenica 27 alle 21

“Squadra esperta e di qualità, giocheremo senza pressioni”

LECCO – La Lecco Basket Women inizierà domenica 27 aprile a Malgrate il suo percorso per inseguire la promozione in Serie B. Le avversarie di giornata saranno le ragazze del Basket Lodi, quinte classificate nel girone Est. La sfida sarà al meglio delle tre partite e comincerà domenica prossima alle 21. Mercoledì 30 aprile allo stesso orario, sul campo di Pieve Fissagara, ci sarà la gara di ritorno. L’eventuale terza partita si disputerà a Malgrate domenica 4 maggio, con inizio alle 18.30.

“Il Basket Lodi è una compagine assolutamente temibile, che conosco molto bene – dichiara coach Valentina Canali – giocano insieme da anni, sono solide, molto ben allenate da coach Lucia Rossi, hanno tante giocatrici esperte e di qualità, come Bombelli, le due Parmesani, Maiocchi, Degli Agosti, cui recentemente si è aggiunta Contu,in uscita dalla serie B di BFM, vera aggiunta di qualità”.

L’allenatrice entra poi nello specifico del confronto tecnico tra le due formazioni. “Dovremo essere molto attente su Contu e Bombelli, senza sbilanciarci eccessivamente per non lasciare scoperte le giocatrici esterne. Probabilmente noi abbiamo qualcosa in più nel comparto esterne ed è lì che dovremo cercare di fare la nostra partita, cercando altresì di tenere i ritmi alti e non cadere nella loro trappola di volerli abbassare. Credo sia un quarto di finale più che mai equilibrato e non scontato, due formazioni competitive, organizzate, con più giocatrici in grado di segnare ed essere pericolose. Sarà dura, lo affrontiamo senza pressioni, sapendo che si tratta di un 50 e 50. Sarà necessario tutto il nostro pubblico a sostenerci più che mai, vi aspettiamo al palazzetto”.