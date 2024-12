Basket Serie C femminile. Lecco Basket Women corsara a Trezzano

Gran vittoria sul campo di Trezzano (29-47)

11 punti a referto per Viola Aondio

TREZZANO– Prima vittoria esterna stagionale per la Lecco Basket Women di coach Valentina Canali. Le blucelesti hanno inflitto una pesante sconfitta casalinga alla Vomm Impianti Trezzano.

Nel primo quarto le mani delle giocatrici in campo sono piuttosto fredde (4-8), ma nella seconda frazione la Lecco Basket Women si rifà con gli interessi, andando negli spogliatoi con un’ampia doppia cifra di vantaggio e meno di dieci punti subiti in un tempo (9-25).

Nella ripresa c’è poco da dire. Trezzano non riduce mai lo svantaggio sotto la singola cifra e le lecchesi possono festeggiare un’ampia vittoria con il punteggio di 29-47.

Migliore marcatrice Viola Aondio con 11 punti.

“Una vittoria importante, in trasferta, su un campo difficile e in un clima a dir poco teso e fisico, per altro con arbitro singolo – dichiara coach Canali – era davvero difficilissimo giocare bene a basket oggi, abbiamo fatto del nostro meglio, siamo state comunque brave e va bene così, portiamo a casa i due punti in trasferta e nessuno si è fatto male. Continuiamo a lavorare nel nostro percorso per migliorare ed essere più pronte anche a questo tipo di gare e situazioni”.

VOMM IMPIANTI TREZZANO – LECCO BASKET WOMEN 29-47

PARZIALI: 4-8; 9-25; 21-38

LECCO: Bassani 8, M.Aondio, G.Galli 2, V.Aondio 11, Scola 4, Oggioni 3, Oddo 6, Ratti, S.Galli, Cincotto 9, M. Rota 2, Fumeo 2. All.: Canali.