Basket Serie C Femminile. Lecco Basket Women, inizio di stagione tribolato

Infermeria piena, fuori Capaldo, Plebani e Pozzi

Coach Canali “Ci manca potenziale offensivo, ma puntiamo ai play-off”

LECCO – Lo scorso anno la Lecco Basket Women è stata la vera sorpresa della Serie C Femminile lombarda. Da neopromossa, la squadra di coach Valentina Canali aveva effettuato una clamorosa cavalcata, arrivando fino ai play-off e vincendo praticamente sempre tra le mura amiche della palestra di Annone Brianza.

Questa stagione la casa delle blucelesti sarà il palazzetto di Malgrate, ma l’inizio non è stato molto brillante, anche a causa di qualche infortunio di troppo. Le lecchesi hanno perso entrambe le partite amichevoli e si presenteranno all’esordio stagionale di sabato prossimo – h. 21 sul campo del Club Borgo San Giovanni – con l’infermeria piena.

“Purtroppo siamo in situazione di emergenza: Plebani si è strappata e starà fuori due mesi, Capaldo è ferma e Pozzi rientrerà solo a gennaio dall’operazione al ginocchio. Abbiamo problemi nel settore “piccoli” e questo mi porterà a fare delle modifiche tattiche – dichiara coach Canali – volevo impostare un gioco veloce con un solo lungo ma in queste condizioni non mi sarà certo possibile”.

Nonostante gli infortuni, coach Canali è contenta del lavoro fatto. “In palestra stiamo lavorando bene, siamo più indietro rispetto allo scorso anno perché abbiamo puntato di più sulla preparazione fisica. Il clima è sereno e si lavora in maniera positiva”.

Per quanto riguarda gli obiettivi stagionali, è probabile che gli infortuni possano condizionare almeno l’inizio della stagione. “L’idea iniziale era quella di puntare ai play-off, visto che si qualificheranno in otto. Probabilmente non finiremo tra le primissime posizioni, a oggi ci manca il potenziale offensivo che ci garantiva Capaldo, e all’inizio faremo un po’ fatica a fare canestro”.