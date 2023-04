Basket Serie C femminile. Lecco Basket Women ko a Rezzato

Lariane in partita per tre quarti, poi il crollo

Non bastano i sedici punti di Claudia Oddo

REZZATO (BS) – La Lecco Basket Women non riesce a espugnare il campo del Basket Più Rezzato. Le bresciane allungano nel secondo tempo e costringono le ragazze di coach Valentina Canali alla sconfitta.

Le blucelesti si prendono il primo quarto (12-14) ma già alla pausa lunga la partita è in perfetta parità (28-28).

La Lecco Basket Women prova ad allungare nel terzo quarto, ma sono le bresciane a concluderlo meglio, con un parziale di nove punti consecutivi (44-40). Le lecchesi restano in partita fino al 49-47 e poi cedono ad un altro strappo delle padrone di casa, venendo sconfitte col punteggio di 67-56.

Unica giocatrice in doppia cifra Claudia Oddo, con 16 punti a referto.

“Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra intensa e ben allenata – dichiara coach Canali – purtroppo nel quarto periodo non siamo state più solide in difesa come nei precedenti trenta minuti, subendo poi di fatto un passivo fin troppo generoso”

BASKET PIÙ REZZATO – LECCO BASKET WOMEN 67-56

PARZIALI:12-14, 28-28, 44-40

LECCO: Aondio 9, Chitelotti 2, Capaldo 2, Plebani 3, Scola 9, Davide 5, Oddo 16, Nava, Benzoni, Rota 3, Ciceri 4, Mandonico 3. All.: Canali.