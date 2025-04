Basket Serie C femminile. Lecco Basket Women, nessun problema con Villaguardia

Ampia vittoria per le blucesesti (82-51)

Ventidue punti per Silvia Bassani

MALGRATE – Amplissima vittoria per la Lecco Basket Women contro il GS Villaguardia. Le ragazze di coach Valentina Canali hanno preso subito il comando della partita e non l’hanno mai mollato, vincendo di oltre trenta punti di scarto.

Il 14-2 iniziale spiana subito la strada alla formazione bluceleste, che nel secondo quarto ha già oltre venti punti di scarto (34-12). Villaguardia reagisce con un parziale di dodici punti consecutivi e le due formazioni vanno al riposo sul punteggio di 39-27.

Nel terzo quarto la Lecco Basket Woman riporta rapidamente il vantaggio oltre i venti punti e le ospiti comasche non hanno più la forza per rientrare.

Al quarantesimo minuti il tabellone mostrerà un eloquente 82-51, anche grazie alla prova da 22 punti di Silvia Bassani.

Settimana prossima a Gavirate le lecchesi concluderanno la stagione regolare.

“Faccio i complimenti alle ragazze perché hanno giocato una partita molto seria, applicandosi con determinazione e atteggiamento giusti e il punteggio così elevato ne è in fondo una piccola dimostrazione, hanno spinto dal primo all’ultimo minuto – dichiara coach Canali – una partita che dà morale ed entusiasmo, cosa di cui abbiamo più che mai bisogno. Continuiamo a lavorare in palestra per farci trovare il più pronte possibile”.

LECCO BASKET WOMEN – GS VILLAGUARDIA 82-61

PARZIALI: 23-8; 39-27; 64-39

LECCO: Bassani 22, M.Aondio 14, G.Galli 5, V.Aondio 3, Scola 3, Davide 8, Oggioni 2, Oddo 7, Ratti 2, S.Galli 10, Rota 6, Fumeo. All.: Canali.