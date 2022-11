Basket Serie C Femminile. Lecco Basket Women, netto ko a Vimercate

L’attacco brianzolo troppo forte per la difesa lariana

Inutile l’ottima prova di Mandonico, 24 punti per lei

VIMERCATE – Non basta una grane prova di Stefania Mandonico – 24 punti! – alla Lecco Basket Women per uscire vincitrice dal campo della Di.Po. Vimercate. Le lecchesi resistono un quarto e poi cedono progressivamente alle padrone di casa.

La formazione di coach Valentina Canali tiene testa alle brianzole (10-13) ma un break di 15-2 a cavallo dei primi due quarti indirizza il match, che alla pausa di metà partita vede la Di.Po in controllo (36-28).

Nella ripresa l’attacco delle padrone di casa – quattro giocatrici in doppia cifra! – si rivela troppo forte per essere arginato dalla difesa della Lecco Basket Women. Le blucelesti sprofondano sino al -23 (59-36) nell’ultima frazione, perdendo con venti punti netti di scarto (71-51).

“Dobbiamo fare un bagno di umiltà e smettere di cercare alibi. In attacco lente e prevedibili, con poche idee, poca collaborazione e poca fame. In difesa concediamo qualsiasi cosa, stasera abbiamo preso canestro con una facilità disarmante da qualunque avversaria. Questa non è la pallacanestro che voglio, non è l’atteggiamento che voglio – dichiara coach Canali – la responsabilità è sempre la mia, in primis, evidentemente non riesco a trasmettere ciò che serve e far giocare la squadra nel modo giusto. Ma il cambio di passo e di mentalità va fatto insieme, va fatto in palestra, va fatto subito. Se non si è disposte a farlo con il sacrificio, non si esce dal pantano”.

DI.PO VIMERCATE – LECCO BASKET WOMEN 71-51

PARZIALI: 16-13; 36-28; 52-36

LECCO: Mandonico 24, Oddo 14, Scola 4, Donghi 3, Davide 2, Colombo 2, Scumace 2, Aondio, Nava, Ciceri, Rota, Galli. All.: Canali