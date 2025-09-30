Basket Serie C Femminile. Lecco Basket Women, positivo il ritiro a Villongo

Ritiro montano per le lariane

“Squadra unita e due buoni allenamenti”

LECCO – Due giorni in montagna per creare alchimia e spirito di gruppo, questa è stata a scelta di dirigenti e allenatori della Lecco Basket Women nell’ultimo fine settimana prima dell’inizio della stagione, che comincerà domenica 5 ottobre alle 18 nella gara casalinga contro la Sportiva Sondrio.

La D’Avino Consulting – nuovo main sponsor, arrivato questa stagione – è andata a Villongo (Bg), dove ha svolto sedute di allenamento in palestra e attività per creare la giusta alchimia di gruppo.

“Sono stati due giorni estremamente positivi, queste occasioni conviviali sono sempre molto preziose e piacevoli, la squadra è stata bene insieme e abbiamo fatto due buoni allenamenti – dichiara coach Valentina Canali – stiamo lavorando con impegno per farci trovare in buone condizioni per il difficile esordio di settimana prossima contro la temibile Sondrio”.

Le lecchesi hanno concluso settimana scorsa il lavoro specifico con la preparatrice atletica e approfittato di questi due allenamenti per mettere minuti di campo nelle gambe.

“Abbiamo svolto i primi due allenamenti completi di pallacanestro dall’inizio della stagione e ci sono serviti tantissimo – conclude l’allenatrice brianzola – così come ci ha sicuramente fatto bene stare insieme e condividere momenti divertenti e leggeri. E ora, sotto col campionato!”.