Battuto il Sangabriele Basket dopo una partita gagliarda

Infermeria sempre più piena, infortunata anche Claudia Oddo

MALGRATE – Felice esordio di campionato sul campo di Malgrate per la Lecco Basket Women di coach Valentina Canali. La squadra bluceleste ha vinto contro il Sangabriele Basket, ma resta in ansia per l’ennesimo infortunio, una “scavigliata” per Claudia Oddo avvenuta a metà dell’ultimo quarto.

La squadra lecchese part subito sprint e, con un parziale di undici punti consecutivi, chiude il primo quarto con un vantaggio in doppia cifra (19-9). Nella seconda frazione il vento gira e le ospiti arrivano fin solo a due punti di svantaggio (23-21) prima che le ragazze di coach Canali riprendano in mano la partita, andando al riposo lungo sul punteggio di 36-24.

Nel terzo quarto l’attacco lariano si inceppa – solo 5 punti segnati – ma le ospiti non ne approfittano appieno, arrivando sino a un paio di possessi di distanza nell’ultima frazione (49-45), ma non oltre.

La Lecco Basket Women vince col punteggio di 59-47. Ottima la prova di Stefania Mandonico, autrice di 19 punti. Doppia cifra anche per Scola (13).

“Finalmente ho visto la mia squadra: unita combattiva, determinata a fare bene, solida mentalmente di fronte agli errori e ai momenti di difficoltà – dichiara coach Canali – sono davvero contenta per le ragazze , se lo meritano. Ora dovremo inventarci qualcosa, con Oddo perdiamo un’altra esterna e settimana prossima saremo prive anche di Mandonico per ragioni personali. Sembra una congiura, ma queste ragazze hanno cuore e grinta, sapremo reagire ancora una volta”.

LECCO BASKET WOMEN – SANGABRIELE BASKET 59-47

PARZIALI: 19-9; 36-24; 41-35

LECCO: Mandonico 19, Scola 13, Davide 9, Colombo 4, Oddo 4, Chitelotti 4 Ciceri 4, Scumace 2, Donghi, Rota, Galli, Fumeo ne. All.: Canali.