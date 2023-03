Basket Serie C femminile. Lecco Basket Women sconfitta, furente coach Canali

Decisivo un parziale nel secondo quarto

“Siamo stanche di giocare partite di rugby, con arbitri impresentabili” il commento di coach Canali

PARRE – Sconfitta esterna per la Lecco Basket Women sul campo della Casigasa Parre.

La formazione bergamasca punta sul gioco fisico, sfruttando la differenza di stazza e con un break nel secondo periodo riesce ad andare negli spogliatoi con dieci punti di margine (36-26).

Dopo un terzo quarto interlocutorio, in cui si segna poco e il divario non muta (44-34), la formazione bluceleste tenta la rimonta nell’ultima frazione, arrivando sino a quattro punti di distacco, ma non oltre.

La Lecco Basket Women perde 58-50 sul campo di Parre. Doppia cifra per Laura Scola (13 punti) e Stefania Mandonico (12).

“Abbiamo giocato una buona pallacanestro, subendo una marea di contatti non sanzionati, laddove invece a noi veniva fischiata qualunque cosa anche a fronte di difese assolutamente pulite, oltre a una quantità di infrazioni di passi che non vedevo dall’U13 – dichiara una furente coach Valentina canali – siamo un po’ stanchi di impegnarci in palestra per migliorarci, ogni giorno, e poi trovare partite di rugby e arbitri impresentabili. Le mie ragazze stanno lavorando con grande serietà, anche se la classifica non ha più nulla da dirci, di questo possiamo essere più che fieri”

CASIGASA PARRE – LECCO BASKET WOMEN 58-50

PARZIALI: 18-15, 36-26, 44-34

LECCO: Aondio, Chitelotti 9, Plebani 2, Scola 13, Donghi, Colombo 6, Oddo 5, Nava 2, Benzoni, Rota, Ciceri 1, Mandonico 12. All.: Canali