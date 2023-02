Basket Serie C Femminile. Lecco Basket Women sconfitta tra le polemiche

Le lecchesi perdono 66-64 contro il Quartiere S. Ambrogio Milano

“Clima intollerabile, l’arbitro non ci ha tutelate” dichiara coach Canali

OPERA (MI) – Le ragazze della Lecco Basket Women perdono in volata la sfida contro il Quartiere Sant’Ambrogio Milano, ma la sciano il palazzetto di Opera piuttosto contrariare per l’arbitraggio del match.

Dopo un inizio favorevole alle milanesi, le blucelesti mettono la freccia tra il primo e il secondo quarto e al quindicesimo hanno oltre dieci punti di vantaggio sulla squadra locale (15-26). La reazione della squadra meneghina è affidata alla scatenata Bisanzoni – 12 punti a fine gara – che trascina le sue compagne e manda Milano negli spogliatoi in vantaggio di un punto (27-26).

Lecco prova nuovamente a scappare via nella ripresa (37-41) e Milano si rilancia grazie all’antisportivo fischiato a Nava e al tecnico preso dalla panchina. A un minuto dalla fine sono le padrone di casa in vantaggio (45-43). Un libero di Scola dimezza il divario a 11 secondi dalla sirena finale, ma il successivo antisportivo a Mandonico fa calare il sipario sul match.

“Sono molto arrabbiata per questa gara. Di fronte a noi c’era un avversario che ha messo in campo una fisicità che nulla ha a che vedere con la pallacanestro. Il direttore di gara che avrebbe dovuto tutelare sport e incolumità ha avvallato questa condotta antisportiva – dichiara coach Valentina Canali a fine gara – il clima è diventato intollerabile e noi non siamo state capaci di rimanere lucide, ma con le botte sporche che sono volate in campo era veramente difficile. Mi rifiuto di pensare che si debba assistere e vivere questo su un campo di basket”.

G.S.Q.S.A. MILANO – LECCO BASKET WOMEN 46-44

PARZIALI: 11-16, 27-26, 37-37

LECCO: Aondio, Chitelotti 5, Capaldo 4, Plebani 6, Scola 3, Donghi, Davide 1, Oddo 6, Nava 3, Benzoni, Ciceri 3, Mandonico 13. All.: Canali.