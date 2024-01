Basket Serie C femminile. Lecco Basket Women, sgambetto alla capolista

Gran vittoria contro il Basket Nibionno

Le lecchesi chiudono il girone al secondo posto

MALGRATE – La Lecco Basket Women si regala una fantastica chiusura di girone sconfiggendo in casa il Basket Nibionno, capolista e ancora imbattuta. Le ragazze di coach Valentina Canali si sono imposte col punteggio di 64-61. Grazie a questa vittoria le blucelesti chiudono la prima fase al secondo posto in classifica.

A sorpresa, sono le ragazze blucelesti a partire al meglio, con un primo quarto da 18-10 e un secondo in cui il divario si allarga ulteriormente, consentendo alle padrone di casa di andare negli spogliatoi con oltre dieci punti di vantaggio (33-21).

Nella ripresa Nibionno scende in campo con tutt’altro piglio, grazie a una scatenata Cibinetto. Nell’ultimo quarto la giocatrice ospite segna 16 punti – quattro triple! – e riporta la prima della classe a contatto. A chiudere la gara ci pensa però Laura Scola dalla lunetta, con due liberi che fissano il punteggio sul 64-61.

“Una grandissima partita! Sempre in vantaggio, dal primo all’ultimo minuto, con un gap tra i 10 e 12 punti, salvo nell’ultimo quarto dove abbiamo subito la rimonta delle avversarie, mai dome – dichiara Coach Canali – abbiamo applicato benissimo il piano partita per trenta minuti, con una difesa veramente compatta ed energica e concedendo pochissimo. Cibinetto è stata incontenibile,ma non potevamo fare di più, è giocatrice di altro livello. Ora abbiamo una settimana per recuperare forze e acciacchi, per poi buttarci nella seconda fase con entusiasmo e consapevolezza di ciò che siamo.

Nella seconda fase la Lecco Basket Women ripartirà dal girone Gold West, insieme a Gallarate, Corsico, Legnano e Tradate.

LECCO BASKET WOMEN – BASKET NIBIONNO 64-61

PARZIALI: 18-10, 33-21, 49-34

LECCO: Bassani 14, Aondio, Chitelotti 2, Galli, Scola 6, Davide 10, Oggioni 6, Oddo 10, Ratti, Cincotto, Ciceri ne, Capellini 16. All.: Canali