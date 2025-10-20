Basket Serie C Femminile. Lecco Basket Women, tre su tre

Battuta Tradate 62-45

Infortuni per Capaldo e Galli

MALGRATE – Arriva a tre la striscia di vittorie consecutivo della D’Avino Consulting Lecco. Contro lo Sportlandia Tradate le ragazze di coach Valentina Canali raccolgono la terza ampia vittoria stagionale (62-45).

Fin dal primo quarto le ragazze blucelesti mettono le cose in chiaro, lasciando alle ospiti la miseria di otto punti segnati (18-8). Nel secondo quarto Tradate prova a farsi sotto ma la Lecco Basket Women non si fa sorpassare e chiude il quarto con quasi dieci punti di margine (35-26).

Nella ripresa la formazione varesina non riesce mai a impensierire veramente le blucelesti. Le ragazze di coach Canali allungano progressivamente fino al 62-45 finale. Da segnalare gli infortuni di Capaldo (dito) e Galli (caviglia).

“Una partita che sapevamo difficile e lo è stata resa ancora di più da una fisicità eccessiva e troppo tollerata – dichiara coach Canali – abbiamo iniziato la partita in 12 e l’abbiamo finita in 9. Le ragazze, pur in piena emergenza, si sono impegnate tantissimo, cercando sempre di fare del proprio meglio e di non perdere mai la testa. Ora vedremo il bollettino medico dei prossimi giorni per capire come andrà la settimana importante in vista di una trasferta sempre ostica come quella che ci attende con ABA”.

D’AVINO CONSULTING LECCO – SPORTLANDIA TRADATE 62-45

PARZIALI: 18-8; 35-26; 49-37

LECCO: LBW: Bassani 16, Aondio V. 7, Aondio M. 2, Capaldo, Galli G. 2, Scola 4, Oggioni 6, Oddo, Rota 8, Galli S. 11, Fumeo, Capellini 6. All.: Canali.