Basket Serie C femminile. Lecco Basket Women, vittoria con l’ABA

Espugnato 61-63 il campo di Legnano

Grande prestazione di Silvia Bassani, 20 punti per lei

LEGNANO – Possono sorridere le ragazze della Lecco Basket Women. Le blucelesti, allieve di coach Valentina Canali, hanno espugnato sul filo di lana il campo dell’ABA Legnano.

Nonostante una formazione con diverse assenza a roster, la squadra lecchese è stata in grado di partire in maniera fenomenale, chiudendo il primo quarto con quasi il doppio dei punti delle avversarie (11-20). Nella seconda frazione non ha tardato ad arrivare la reazione delle legnanesi e le squadre sono andate negli spogliatoi quasi in parità (34-37).

Nella ripresa la sfida si mantiene sulla linea dell’equilibrio fino a che, nel finale, i canestri di Silvia Bassani – miglior marcatrice del match a quota 20 punti – e Capellini indirizzano il match verso la Lecco Basket Women, che vince la partita amichevole col punteggio di 61-63.

“Stasera abbiamo fatto dei passi avanti in atteggiamento, mentalità e intensità. Le ragazze hanno approcciato la partita con grande determinazione ed energia, e di questo sono soddisfatta. Si sono visti anche passi avanti sul piano delle collaborazioni e della qualità del gioco, sono convinta che con il lavoro e la conoscenza reciproca saremo sempre più in un grado di mostrare la pallacanestro che vogliamo: semplicità, energia, iniziativa” dichiara coach Canali.

ABA LEGNANO – LECCO BASKET WOMEN 61-63

PARZIALI : 11-20, 34-37, 49-49

LECCO: Bassani 20, Capellini 15, Oddo 9, Aondio 8, Galli 2, Rota 2, Chitelotti 2, Donghi 2, Ciceri 2, Ratti 1, Fumeo. All.: Canali.